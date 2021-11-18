ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

КСУ відмовився оцінювати конституційність амністії учасників Майдану

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 листопада 2021 16:45
КСУ відмовився оцінювати конституційність амністії учасників Майдану Фото: протистояння на Майдані, 2014 рік (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Конституційний суд відмовився розглядати питання про конституційність закону про неприпустимість переслідування і покарання учасників подій на Майдані. Нинішнє законодавство забороняє переслідувати їх за можливі злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані суду.

Сьогодні Велика палата КСУ винесла ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У травні 2020 року близько 50 депутатів Верховної ради подали подання до КСУ і попросили його визнати неконституційним закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань".

Цей закон був прийнятий 21 лютого 2014 року після зміни влади в Україні. Його положення забороняли притягувати до відповідальності всіх осіб, які брали участь у Революції гідності.

Нагадаємо, у квітні 2020 року моніторингова місія ООН з прав людини рекомендувала скасувати закон про амністію активістів Майдану, щоб забезпечити об'єктивне розслідування всіх злочинів.

Нинішній генпрокурор Ірина Венедіктова говорила, що цей закон заважає розслідуванню вбивства 13 правоохоронців під час Майдану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конституционный суд Украины Майдан
NEWS
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну