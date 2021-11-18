КСУ відмовився оцінювати конституційність амністії учасників Майдану
Конституційний суд відмовився розглядати питання про конституційність закону про неприпустимість переслідування і покарання учасників подій на Майдані. Нинішнє законодавство забороняє переслідувати їх за можливі злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані суду.
Сьогодні Велика палата КСУ винесла ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
У травні 2020 року близько 50 депутатів Верховної ради подали подання до КСУ і попросили його визнати неконституційним закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань".
Цей закон був прийнятий 21 лютого 2014 року після зміни влади в Україні. Його положення забороняли притягувати до відповідальності всіх осіб, які брали участь у Революції гідності.
Нагадаємо, у квітні 2020 року моніторингова місія ООН з прав людини рекомендувала скасувати закон про амністію активістів Майдану, щоб забезпечити об'єктивне розслідування всіх злочинів.
Нинішній генпрокурор Ірина Венедіктова говорила, що цей закон заважає розслідуванню вбивства 13 правоохоронців під час Майдану.