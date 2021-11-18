КСУ отказался оценивать конституционность амнистии участников Майдана

Конституционный суд отказался рассматривать вопрос о конституционности закона о недопустимости преследования и наказания участников событий на Майдане. Нынешнее законодательство запрещает преследовать их за возможные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные суда.

Сегодня Большая палата КСУ вынесла определение об отказе в открытии конституционного производства. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В мае 2020 года около 50 депутатов Верховной рады подали представление в КСУ и попросили его признать неконституционным закон "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний".

Этот закон был принят 21 февраля 2014 года после смены власти в Украине. Его положения запрещали привлекать к ответственности всех лиц, участвовавших в Революции достоинства.