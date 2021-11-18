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КСУ отказался оценивать конституционность амнистии участников Майдана

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 16:45
КСУ отказался оценивать конституционность амнистии участников Майдана Фото: противостояния на Майдане, 2014 год (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Конституционный суд отказался рассматривать вопрос о конституционности закона о недопустимости преследования и наказания участников событий на Майдане. Нынешнее законодательство запрещает преследовать их за возможные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные суда.

Сегодня Большая палата КСУ вынесла определение об отказе в открытии конституционного производства. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В мае 2020 года около 50 депутатов Верховной рады подали представление в КСУ и попросили его признать неконституционным закон "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний".

Этот закон был принят 21 февраля 2014 года после смены власти в Украине. Его положения запрещали привлекать к ответственности всех лиц, участвовавших в Революции достоинства.

Напомним, в апреле 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека рекомендовала отменить закон об амнистии активистов Майдана, чтобы обеспечить объективное расследование всех преступлений.

Нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что этот закон мешает расследованию убийства 13 правоохранителей во время Майдана.

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