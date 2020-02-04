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Рада відмовилася направити на доопрацювання закон Зеленського щодо глав НАБУ і ДБР

Новини » Політика     04.02.2020 - 13:38
Рада відмовилася направити на доопрацювання закон Зеленського щодо глав НАБУ і ДБР
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламенту пропонували встановити 30-денний строк подання пропозицій і поправок до цього закону

Верховна рада України провалила проект постанови №1014/П1 "Про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань)", передає кореспондент РБК-Україна.

За постанову проголосували лише 214 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Так, Раді пропонували встановити 30-денний строк подання пропозицій та поправок до законопроекту, а комітетам ВР з питань правоохоронної діяльності, з питань антикорупційної політики, з питань бюджету, з питань інтеграції України з Європейським союзом - опрацювати пропозиції та поправки до законопроекту та надати висновки комітету з питань правової політики в 15-денний строк після спливу 30-денного строку.

Нагадаємо, профільний комітет рекомендував Раді встановити строки внесення правок в чотири президентські законопроекти змін до Конституції. Йдеться про президентські законопроекти, які вже отримали висновки Конституційного суду: №1014, 1015, 1016 і 1017.

Зокрема, у Раді планували виправити законопроект про повноваження президента призначати голів НАБУ і ДБР, який був визнаний неконституційним.

Як писало РБК-Україна раніше, 17 грудня Конституційний суд України оприлюднив висновок, у якому йдеться про визнання неконституційним законопроекту про закріплення в КУ права президента призначати глав ДБР і НАБУ.

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