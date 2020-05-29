В КСУ оскаржили карантин і зменшення суддівських зарплат

Конституційний суд просять визнати неконституційними карантинні обмеження та зменшення до 47 тис. гривень зарплати суддів. Таке рішення прийняли на пленумі Верховного суду в п'ятницю.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За рішення проголосували 156 суддів, а проти виступив один. ВС просить КСУ розглянути конституційність карантинних обмежень, введених Кабміном, зокрема, про заборону перетину держкордону.

Глава Верховного суду заявила, що обмеження зарплат є посяганням на гарантії суддівської незалежності, а карантинні обмеження - посяганням на права і свободи громадян.

За її словами, невідомо, скільки триватиме карантин і, відповідно, невідомо, скільки часу судді отримуватимуть зменшену зарплату, а права громадян будуть обмежені.

Також пленум Верховного суду закликає владу звернути увагу на критичну ситуацію із фінансуванням судової системи.

Так, у ряді судів першої та апеляційної інстанції закінчуються кошти на відправлення поштової кореспонденції, зарплати присяжним і апарату.

Нагадаємо, раніше КСУ визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом, введену в рамках антикризового закону в 2014 році.

Як писало РБК-Україна, в Окружний адміністративний суд Києва з початку квітня надійшло 22 позови до Кабміну з приводу оскарження встановлених карантинних обмежень через коронавірус.