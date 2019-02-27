КСУ опублікував рішення про скасування статті про незаконне збагачення

Відповідне рішення КСУ прийняв на закритому засіданні 26 лютого

Конституционный суд Украины в среду, 27 февраля, опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте суда.

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что статья 368-2 кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - говорится в решении суда.

В своем решении Конституционный суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

Также в решении отмечается, что статья 368-2 не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

Конституционный суд отмечает, что конституционные предписания по презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам.

Напомним, во вторник на закрытом заседании Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Речь идет о статье 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Как писало РБК-Украина, после обнародования решения КСУ о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении возникнет много проблем. В частности, многочисленные громкие производства по статье 368-2 должны быть прекращены. Кроме того, моральный и физический вред, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению в соответствии с законом.

Подчеркнем, статья 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении в нынешней редакции была принята в 2015 году на волне создания новой системы антикоррупционных органов. Появление этой нормы было необходимо для полноценного запуска системы электронного декларирования, что в свою очередь, было одним из условий получения Украиной безвизового режима с Европейским союзом. Аналогичное требование было выдвинуто и для продолжения сотрудничества Украины с кредиторами, в том числе, и с Международным валютным фондом.