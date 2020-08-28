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КСУ опублікував рішення щодо карантину в Україні

Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд опублікував рішення щодо визнання неконституційними деяких обмежень карантину, запровадженого в Україні. Суд визнав невідповідними Основному закону деякі статті та пункти законів № 294 та № 553.

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Текст рішення КСУ було опубліковано на офіційному сайті суду.

Так, сьогодні Велика палата КСУ ухвалила рішення у справі за конституційним поданням Верховного суду. Суд визнав неконституційними положення частин першої та третьої статті 29 закону № 294, а також положення абзацу дев’ятого пункту 2 другого розділу "Прикінцеві положення" закону № 553.

Зазначені положення законів втрачають чинність з дня ухвалення КСУ цього рішення.

Крім того, КСУ наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина може встановлюватися виключно законом, ухваленим Верховною радою як єдиним органом законодавчої влади в Україні, а встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції.

Також КСУ у своєму рішення вказав, що скасування чи зміна законом про держбюджет обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених у спеціальних законах, суперечить Конституції.

Нагадаємо, подання щодо конституційності положення Кабінету міністрів про введення карантину на території України надійшло до КСУ у червні цього року.

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