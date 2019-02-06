КСУ схвалив перейменування Кіровоградської області

Суд визнав запропонований законопроект конституційним

Конституционный суд Украины одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

В частности, суд признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции (относительно переименования Кировоградской области) соответствующим требованиям статей 157 и 158 КУ. Отметим, документ предлагает внести изменения во вторую часть статьи 133 Конституции, заменив слово "Кировоградская" словом "Кропивницкая". Соответствующий закон вступит в силу на следующий день после опубликования, если переименование поддержит парламент.

"Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано", - добавили в КСУ.