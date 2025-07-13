Если ваша фамилия похожа на эти: ваши предки строили украинские храмы и крепости

Некоторые украинские фамилии имеют прямую связь со строительством. Их носили люди, которые возводили храмы, церкви, дома и крепости - не просто работали руками, а формировали лицо нашей страны.
Какие фамилии указывают на то, что ваши предки имели связь со строительством, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" Юлиана Редько.
Среди множества фамилий особенно выделяются те, которые имеют глубинную связь со строительством.
Их носили люди, которые собственноручно формировали облик городов, возводили дома, храмы и укрепления. И хотя сегодня мало кто задумывается над значением своего родового имени, в нем может крыться частичка истории государства.
Некоторые фамилии буквально отражают профессию - и одновременно говорят о вкладе в создание материального фона Украины.
Их носители - потомки кирпичников, каменщиков, архитекторов, ремесленников. Такие фамилии могли принадлежать семьям, которые поколениями занимались важным и почетным делом - возводили жилье, храмы и фортификации.
Среди таких фамилий:
Цегельник
Цегольник
Цегельский
Цигельман (немецкая по происхождению, переводится как "кирпичник").
Если ваша фамилия похожа по звучанию или структуре на перечисленные - не исключено, что в вашей родословной были настоящие мастера своего дела.
Стоит заглянуть в собственную историю: она может оказаться более весомой, чем кажется на первый взгляд.
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