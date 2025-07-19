Если Усик выиграет у Дюбуа: с кем чемпион проведет последние бои в карьере

Что ждет Александра Усика в случае победы над британцем Даниэлем Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона 19 июля в Лондоне.
О возможных вариантах развития событий рассказывает РБК-Украина.
В случае успешного завершения поединка Усик в третий раз в своей карьере станет абсолютным чемпионом мира по боксу.
Впервые это произошло в июле 2018 года, когда украинец выиграл у россиянина Мурата Гассиева и собрал все пояса в крузервейте. Второй раз - в мае 2024 года: тогда победа над британцем Тайсоном Фьюри принесла ему титул абсолюта уже в супертяжелом весе.
Правда, пребывал в этом статусе украинец недолго. Уже в июне он был вынужден отказаться от титула IBF, под давлением организации, которая требовала защиты по своей линии. Оставленный пояс в итоге достался Дюбуа, что дало ему право претендовать на реванш с Усиком.
Будет давление организаций
Мы не знаем всех деталей контракта поединка Усик - Дюбуа 2 и заложена ли в соглашении опция еще одного реванша - теперь уже за титул абсолюта. Если такой пункт есть, не исключена трилогия Усик - Дюбуа, хотя и для самого украинца, и с коммерческой точки зрения - такой поединок уже будет мало кому интересен.
С другой стороны, и четыре основные боксерские организации не позволят украинцу долго почивать на лаврах. Они и без того слишком долго терпели, пока Усик завершит все свои дела - сначала с Фьюри, а затем с Дюбуа.
Между тем у каждой из них есть свои претенденты на чемпионские бои, которые уже откровенно выражают недовольство простоем.
Кто претендует на чемпионские бои по линии основных организаций:
Среди всех претендентов более-менее интересным может быть только Паркер. Да и организация требовала от Усика поединка с новозеландцем еще до заключения соглашения с Дюбуа о реванше.
Но, как рассказал сам Паркер, Усик четко дал понять ему, что не заинтересован в этой встрече.
Украинец много раз подчеркивал, что до завершения карьеры планирует провести еще не более двух боев. Соперников называл разных, но совсем не тех, кто фигурирует в списке официальных претендентов.
Усику более интересны Энтони Джошуа, возможно Тайсон Фьюри, или даже Джейк Пол, с которым может быть организован поединок по правилам смешанных единоборств.
Таким образом, можно спрогнозировать, что владеть всеми четырьмя основными поясами украинец снова будет недолго. Придется отказываться под давлением организаций.
В то же время, Усик, находясь на финише карьеры, может смело сам определять соперников. Даже без поясов он останется трехкратным абсолютным чемпионом и сможет выбирать свой вектор, пренебрегая правилами и ориентируясь на коммерческую привлекательность.
В любом случае поединок Усик - Джошуа будет более интересным и коммерчески успешным, чем, скажем, противостояние Пулев - Уордли или Паркер - Чисора.
Вряд ли чемпион захочет ознаменовать завершение блестящей карьеры проходным боем, даже если речь будет идти о титулах.
Как нестандартный боксер, он будет стремиться к большому, интересному для болельщиков шоу. А как умный человек - коммерческого успеха. На это и будет ориентироваться чемпион, выбирая оппонентов для своих последних выходов в ринг.