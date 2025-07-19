Если Усик выиграет у Дюбуа: с кем чемпион проведет последние бои в карьере

Трижды абсолютный

В случае успешного завершения поединка Усик в третий раз в своей карьере станет абсолютным чемпионом мира по боксу.

Впервые это произошло в июле 2018 года, когда украинец выиграл у россиянина Мурата Гассиева и собрал все пояса в крузервейте. Второй раз - в мае 2024 года: тогда победа над британцем Тайсоном Фьюри принесла ему титул абсолюта уже в супертяжелом весе.

Правда, пребывал в этом статусе украинец недолго. Уже в июне он был вынужден отказаться от титула IBF, под давлением организации, которая требовала защиты по своей линии. Оставленный пояс в итоге достался Дюбуа, что дало ему право претендовать на реванш с Усиком.

Будет давление организаций

Мы не знаем всех деталей контракта поединка Усик - Дюбуа 2 и заложена ли в соглашении опция еще одного реванша - теперь уже за титул абсолюта. Если такой пункт есть, не исключена трилогия Усик - Дюбуа, хотя и для самого украинца, и с коммерческой точки зрения - такой поединок уже будет мало кому интересен.

С другой стороны, и четыре основные боксерские организации не позволят украинцу долго почивать на лаврах. Они и без того слишком долго терпели, пока Усик завершит все свои дела - сначала с Фьюри, а затем с Дюбуа.

Между тем у каждой из них есть свои претенденты на чемпионские бои, которые уже откровенно выражают недовольство простоем.

Кто претендует на чемпионские бои по линии основных организаций:

WBC - Агит Кабайел (Германия) - временный чемпион

(Германия) - временный чемпион WBA - Кубрат Пулев (Болгария) - регулярный чемпион и Фабио Уордли (Великобритания) - временный чемпион

(Болгария) - регулярный чемпион и (Великобритания) - временный чемпион WBO - Джозеф Паркер (Новая Зеландия) - временный чемпион

(Новая Зеландия) - временный чемпион IBF - Дерек Чисора (Великобритания) - лидер рейтинга.

Среди всех претендентов более-менее интересным может быть только Паркер. Да и организация требовала от Усика поединка с новозеландцем еще до заключения соглашения с Дюбуа о реванше.

Но, как рассказал сам Паркер, Усик четко дал понять ему, что не заинтересован в этой встрече.

Что думает сам Усик

Украинец много раз подчеркивал, что до завершения карьеры планирует провести еще не более двух боев. Соперников называл разных, но совсем не тех, кто фигурирует в списке официальных претендентов.

Усику более интересны Энтони Джошуа, возможно Тайсон Фьюри, или даже Джейк Пол, с которым может быть организован поединок по правилам смешанных единоборств.

Варианты последних боев

Таким образом, можно спрогнозировать, что владеть всеми четырьмя основными поясами украинец снова будет недолго. Придется отказываться под давлением организаций.

В то же время, Усик, находясь на финише карьеры, может смело сам определять соперников. Даже без поясов он останется трехкратным абсолютным чемпионом и сможет выбирать свой вектор, пренебрегая правилами и ориентируясь на коммерческую привлекательность.

В любом случае поединок Усик - Джошуа будет более интересным и коммерчески успешным, чем, скажем, противостояние Пулев - Уордли или Паркер - Чисора.

Вряд ли чемпион захочет ознаменовать завершение блестящей карьеры проходным боем, даже если речь будет идти о титулах.

Как нестандартный боксер, он будет стремиться к большому, интересному для болельщиков шоу. А как умный человек - коммерческого успеха. На это и будет ориентироваться чемпион, выбирая оппонентов для своих последних выходов в ринг.