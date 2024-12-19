Если Усик проиграет Фьюри. Что будет с титулами и карьерой украинца в случае фиаско

Прежде всего уточним, - за что именно будут драться Усик с Фьюри в Эр-Рияде. В отличие от майского поединка соперников, на кону не стоит титул абсолютного чемпиона. В июне украинец добровольно отказался от пояса IBF. Вакантный титул достался британцу Даниэлю Дюбуа, который победил соотечественника Энтони Джошуа.

Итак, имеем три основных пояса - WBC, WBA и WBO, которые принадлежат Усику. Если украинец победит, он сохранит эти титулы и не получит ничего нового. Если поединок завершится в пользу Фьюри, он станет чемпионом по трем версиям. А Усик останется экс-чемпионом и не более.

Что в таком случае будет с карьерой украинца? Предлагаем пять наиболее вероятных вариантов развития событий.

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Завершение карьеры

Сейчас это наименее вероятное развитие событий. Даже проиграв, Усик останется в обойме топовых бойцов и желанным соперником для любого из представителей элиты. Но. Не стоит забывать, что украинцу уже 37 лет. К тому же поражения могут быть разными.

Одно дело - по очкам после полной дистанции, когда о вердикте судей есть смысл дискутировать. Другое - глубокий нокаут с непредсказуемыми последствиями для здоровья. Поэтому вариант с уходом не стоит отбрасывать вовсе.

Даниэль Дюбуа (фото: Getty Images)

Бой с Дюбуа за титул IBF

Бросить вызов чемпиону IBF и получить согласие - было бы лучшим вариантом для Усика после поражения. Но согласится ли на это Дюбуа? С одной стороны, он хотел бы доказать, что поражение от украинца в августе 2023-го было случайным и несправедливым. С другой, чем интересен для него Усик без титулов?

Тем более, что промоутерские машины уже во всю будут готовить новый мегафайт - Фьюри - Дюбуа. Битва двух британских чемпионов за титул абсолютного с реваншем, а, возможно, и с трилогией - чрезвычайно перспективный проект. Здесь можно и на "Уэмбли" очередной рекорд посещения побить, и аравийцы на немаленькую сумму раскошелятся, чтобы получить такой поединок. Поэтому сильным боксерского мира уже будет не до Усика.

Джозеф Паркер в победном поединке против Чжан Чжилея (фото: instagram.com/joeboxerparker)

Новый путь к чемпионству

Поскольку основные титулы будут в руках британцев, и те будут заняты разборками между собой, Усику останется ждать, пока они в конце концов не устанут от этого. А самому поддерживать форму и статусность в рейтинговых поединках.

Ведь драться есть с кем. Даже и без Фьюри с Дюбуа. Джозеф Паркер, Чжан Чжилей, Филип Хргович, Агит Кабайел - в супертяжелом дивизионе много интересных боксеров. Впрочем, опять же, не будем забывать о возрасте Усика. К чемпионскому бою таким длинным путем он может подойти уже на пороге 40-летия. А если проиграет кому-то из более молодых соперников, станет таким же неудачником, как Деонтей Уайдлер или Энтони Джошуа. До такого дело лучше не доводить.

Джей Опетая (фото: instagram.com/jaiopetaia)

Возвращение в крузервейт

Недаром об этом варианте в команде украинца заговорили именно перед реваншем. В случае поражения - это лучший запасной аэродром для Усика.

Первый тяжелый вес - естественный для украинца. Здесь он стал абсолютным чемпионом мира. Здесь он сможет сразу после поражения от Фьюри выйти на чемпионский поединок. И соперники есть интересные: сейчас титулами в крузервейте владеют мексиканец Хильберто Рамирес (WBA и WBO), австралиец Джей Опетая(IBF) и армянин Ноэль Микаелян (WBC).

Поэтому, пока Фьюри с Дюбуа будут разыгрывать свой "сериал" в хэвивейте, можно спокойно заняться сбором поясов в этом весе. А потом уже в статусе чемпиона (а, возможно, и абсолютного чемпиона) на равных бросать вызов обладателям поясов в супертяжелой категории.

Тайсон Фьюри (фото: Getty Images)

Трилогия с Фьюри

То, о чем мечтают сейчас промоутеры и дельцы от бокса. Фьюри побеждает Усика (желательно, не слишком убедительно), счет в серии становится - 1:1. И все это перетекает в следующий "бой века".

Для раскрутки ситуация идеальная - решающий поединок, где все окончательно узнают, кто на самом деле сильнее. Опять - заявления, взаимные выпады, интервью, постеры, видеоролики... И так - еще на полгода. А потом очередное магашоу в Эр-Рияде.

Поэтому, если Усик проиграет и это будет не глубокий нокаут или что-нибудь подобное, мы все станем свидетелями очередного боксерского марафона под названием Фьюри - Усик 3.