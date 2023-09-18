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В Грузии пророссийская партия хочет импичмента президента: представление передали в КС

Тбилиси, Понедельник 18 сентября 2023 21:11
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В Грузии пророссийская партия хочет импичмента президента: представление передали в КС Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Грузии члены пророссийской правящей партии "Грузинская мечта" подали представление об импичменте президента Саломе Зурабишвили в Конституционный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как отмечают в издании, в суде подтвердили, что приняли к рассмотрению представление с подписями 80 депутатов из "Грузинской мечты".

Президента страны обвинили в том, что она якобы нарушила конституцию.

Конституционный суд должен будет предоставить свое заключение в течение месяца с 14 сентября. Если суд подтвердит факт нарушения конституции вопрос будет возвращен в парламент на голосование.

Для утверждения импичмента нужно 100 голосов депутатов. Голосов пока не хватает, поскольку всего депутатов от правящей партии в парламенте 84.

Что предшествовало

Напомним, члены правящей партии Грузии обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении конституции, поскольку поехала с рабочим визитом в Германию без разрешения правительства.

Стоит заметить, что ранее спецслужбы Грузии нафантазировали попытки "представителей Украины организовать государственный переворот" в стране.

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