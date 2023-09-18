В Грузии пророссийская партия хочет импичмента президента: представление передали в КС

В Грузии члены пророссийской правящей партии "Грузинская мечта" подали представление об импичменте президента Саломе Зурабишвили в Конституционный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости-Грузия ".

Как отмечают в издании, в суде подтвердили, что приняли к рассмотрению представление с подписями 80 депутатов из "Грузинской мечты".

Президента страны обвинили в том, что она якобы нарушила конституцию.

Конституционный суд должен будет предоставить свое заключение в течение месяца с 14 сентября. Если суд подтвердит факт нарушения конституции вопрос будет возвращен в парламент на голосование.

Для утверждения импичмента нужно 100 голосов депутатов. Голосов пока не хватает, поскольку всего депутатов от правящей партии в парламенте 84.

Что предшествовало

Напомним, члены правящей партии Грузии обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении конституции, поскольку поехала с рабочим визитом в Германию без разрешения правительства.

Стоит заметить, что ранее спецслужбы Грузии нафантазировали попытки "представителей Украины организовать государственный переворот" в стране.