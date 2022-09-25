Если США передадут Украине танки, то за ними последуют и страны Европы, - Зеленский

Он отметил, что Украине для успешного контрнаступления необходимы HIMARS и другие РСЗО, а также артиллерия и танки.

"Артиллерия помогает нам спасать жизнь наших воинов, наших бойцов, им нужна возможность получить поставки танков из Соединенных Штатов, а также Европы. Если США смогут продемонстрировать свое лидерство и смогут предоставить танки, Германия и другие европейские страны последуют за ними", - сказал он. он.

При этом президент попросил не доверять российским лживым нарративам о том, что Украина будет целиться по России из предоставленных танков.

"Наша задача - защитить собственную территорию. Нам не нужна чужина, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наших людей", - сказал он.