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Не обсуждение мира. В МИД Чехии назвали цель саммита в Швейцарии

Европа, Воскресенье 16 июня 2024 12:33
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Не обсуждение мира. В МИД Чехии назвали цель саммита в Швейцарии Фото: в МИД Чехии назвали цель саммита в Швейцарии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Главная цель саммита мира в Швейцарии, который проходит 15-16 июня, состоит не в обсуждении мира. Это большой сигнал глобальной поддержки мирного плана Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Чехии Ян Мариан, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Это большой сигнал поддержки Украины. Мы считаем чрезвычайно важным показать долгосрочную поддержку украинского мирного плана", - сказал он.

Важно, по его словам, то, что процесс будет продолжаться "и, возможно, однажды к нему будет вовлечена и Россия".

"Это не обсуждение мира, это обсуждение поддержки украинского мирного плана", – отметил Мариан.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня в Швейцарии проходит самит мира. В нем принимают участие больше 100 стран, но без участия России.

В частности, 16 июня, как рассказали в Офисе президента, планируется работа над дорожной картой по важным вопросам безопасности.

При этом, как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, работа над общей декларацией на саммите мира уже завершена. Страны смогут присоединиться к ней даже по окончании первого саммита.

Добавим, что ранее в распоряжение Reuters попал проект совместной декларации участников саммита. В коммюнике отмечается три важных момента.

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