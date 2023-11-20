Если Россия не будет побеждена, она нападет снова, - Дуда

"Поддержка Украины очевидна. Я предполагаю, что польские власти, независимо от того, из какого политического лагеря она происходит, будут продолжать эту политику, реализованную абсолютно в польских и европейских интересах", - говорится в заявлении.

Журналисты спросили у Дуды, должны ли страны восточного фланга НАТО увеличить поддержку Украины, чтобы она могла продолжать эффективно защищаться.

Украина является местом, где на карту положена судьба безопасности Польши

Президент Польши подчеркнул, что если Россия не будет побеждена, она нападет снова.

"У нас нет сомнений, что сегодня Украина является местом, где на карту поставлена судьба нашей безопасности", - сказал он.

Также он напомнил, что Польша уже отправила в Украину более 300 танков, более 100 единиц бронетехники, сотни тысяч единиц оружия и боеприпасов, а также бесчисленное количество бронежилетов, касок, снаряжения.

Россия может снова развязать войну

Недавно немецкие аналитики сообщили, что российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до шести лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Также в начале октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нельзя допустить "заморозки" войны России против Украины, иначе страна-агрессор сможет восстановить военный потенциал до 2028 года и попытается атаковать другие страны.