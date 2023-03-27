Если Беларусь получит ядерное оружие, в Украине могут усилить мобилизацию, - Арахамия

"Мы не верим, что может произойти, но никто не знает. Мы в течение этого года узнали, что никто не знает, что может произойти. Никто не верил, что Россия может вторгнуться, и масштаб, с которым они это сделали", - заявил нардеп.

Он отметил, что Украина должна быть готова к тому, что Россия может передать ядерное оружие Беларуси. По словам Арахамии, такие действия РФ могут привести к открытию второго фронта. В таком случае в Украине могут объявить дополнительную мобилизацию.

"Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно по крайней мере еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. К счастью для нас, эта территория и рельеф похожи на болота. Поэтому будет тяжело напасть", - сказал Арахамия.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

При этом в Европе и США подверглись критике намерения Путина, а секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

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