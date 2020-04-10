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РФ приховує кількість хворих коронавірусом в Криму, - Денісова

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 15:36
РФ приховує кількість хворих коронавірусом в Криму, - Денісова
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

За офіційними даними окупаційної влади, на півострові 28 хворих COVID-19

Російська окупаційна адміністрація Криму приховує реальні дані щодо захворюваності коронавірусом на півострові. Про це заявив український омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

За її словами, офіційно в Криму повідомили про 28 випадків коронавірусу і близько 200 госпіталізованих з підозрою. При цьому на півострові більшості осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами, не проводили тести на COVID-19.

"Окупаційна адміністрація приховує реальну ситуацію з захворюваність на півострові. Після того, як 8 квітня у пацієнта лікарні Армянська підтверджено захворювання COVID-19 весь медичний персонал і пацієнтів відправлено на карантин. 9 квітня аналогічна ситуація відбулася в Севастопольській міській лікарні № 3. На сьогодні більшості осіб, які контактували з хворими в цих лікарнях, не проведений тест на COVID-19. До того ж, медичні установи на цій території не готові до боротьби з пандемією", - повідомила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що Росія, як держава-окупант повинна дотримуватися зобов'язань з міжнародного права, зокрема ст. 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, ст. 11, 85 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року.

Нагадаємо, в Армянську (Крим) після виявленого випадку коронавірусу у пацієнта була заблокована центральна лікарня. Всередині залишаються 124 особи зі складу медичного персоналу та близько 100 пацієнтів. Лікарня буде заблокована на 14 діб.

Також РБК-Україна писало, що на окупованому Донбасі підтвердили 13 випадків коронавірусу. При цьому в ОРЛО повідомляють про одного вилікуваного.

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