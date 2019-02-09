ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В окупованому Криму силовики РФ провели обшук у проукраїнського активіста

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 15:37
В окупованому Криму силовики РФ провели обшук у проукраїнського активіста
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

При обшуку силовики вилучили техніку та українську символіку

В селі Оріхове Сакського району окупованого Криму 8 лютого 2019 російські силовики провели обшук в будинку проукраїнського активіста Олега Приходька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Приходько розповів, що обшук проводили "ціла юрба силовиків зі зброєю". Вони вилучили у нього і його дружини комп'ютер, телефон і українську символіку.

"Також забрали макети німецьких автоматів. Обшук вони пояснили тим, що вночі в Саках були розбиті могили радянським льотчикам, намальована свастика. І вони чомусь вирішили прийти до мене", - заявив Приходько.

Також він розповів, що після обшуку вилучені речі відвезли до Сімферополя, де переписали всі контакти з телефону, а також провели бесіду заявив, що "будуть проводити експертизу того, що забрали".

Повідомляється, що самі силовики РФ ніяк не коментують ситуацію з обшуками у проукраїнського активіста.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Криму ФСБ проводила обшуки в будинку кримських татар. Як зазначається, обшук проходив у будинку, де проживає сім'я кримських татар (глава будинку - Енвер, дружина Сейране).

Україна проведе зенітно-ракетні навчання біля Криму "Суд" в анексованому Криму продовжив арешт ще 2 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
Новини України Кримактивисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся