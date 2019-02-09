В окупованому Криму силовики РФ провели обшук у проукраїнського активіста

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При обшуку силовики вилучили техніку та українську символіку

В селі Оріхове Сакського району окупованого Криму 8 лютого 2019 російські силовики провели обшук в будинку проукраїнського активіста Олега Приходька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Приходько розповів, що обшук проводили "ціла юрба силовиків зі зброєю". Вони вилучили у нього і його дружини комп'ютер, телефон і українську символіку.

"Також забрали макети німецьких автоматів. Обшук вони пояснили тим, що вночі в Саках були розбиті могили радянським льотчикам, намальована свастика. І вони чомусь вирішили прийти до мене", - заявив Приходько.

Також він розповів, що після обшуку вилучені речі відвезли до Сімферополя, де переписали всі контакти з телефону, а також провели бесіду заявив, що "будуть проводити експертизу того, що забрали".

Повідомляється, що самі силовики РФ ніяк не коментують ситуацію з обшуками у проукраїнського активіста.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Криму ФСБ проводила обшуки в будинку кримських татар. Як зазначається, обшук проходив у будинку, де проживає сім'я кримських татар (глава будинку - Енвер, дружина Сейране).