У Криму за добу підтвердили 4 нових випадки COVID-19

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Загальна кількість заражених наближається до 200

За минулу добу в анексованому Криму підтвердили чотири нових випадки вірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Всі хворі госпіталізовані в інфекційний стаціонар.

"Двоє хворих прибули з Москви, один випадок виявлений при лабораторному моніторингу позалікарняних пневмоній, ще один - при лабораторному обстеженні як контактний за раніше підтвердженим випадком. Всі хворі госпіталізовані в інфекційний стаціонар. Фахівцями управління Росспоживнагляду проводиться епідеміологічне розслідування, визначено коло контактних осіб, щодо яких здійснюються профілактичні заходи", - повідомив підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов.

За його словами, на цю мить зареєстровано 193 випадки коронавірусної інфекції, з яких 24 завезені з-за кордону, 21 - з суб'єктів Росії, 23 випадки виявлені після контактів з прибулими з інших регіонів країни, 125 - після контактів з особами з лабораторно підтвердженими результатами.

Зазначається, що вилікувався від хвороби 57 осіб.

Нагадаємо, за даними Кримської правозахисної групи, всього з початку пандемії на території кримського півострова підтверджено 295

випадків захворювання COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що з 12 травня в окупованому Криму вводять обов'язковий масковий режим. При цьому "глава Криму", Сергій Аксьонов заявив, що маску необхідно носити тільки в громадських місцях.