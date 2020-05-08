У Криму кількість заражених COVID-19 досягло майже 300

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За добу виявлено дев'ять нових випадків

В окупованому Криму за минулу добу виявлено дев'ять нових випадків зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

Крім того, про ще восьми нових випадків повідомила "влада" окупованого Севастополя.

"За інформацією окупаційних властей Криму, серед інфікованих три людини в Сакському районі - медпрацівники, три випадки в Сімферополі, дві людини в Ялті і один - в Алушті", - йдеться в повідомленні.

За даними "уряду" Севастополя, серед восьми хворих у місті - троє будівельників військового госпіталю в бухті Омега.

Також зараження коронавірусом підтвердили у трьох осіб, які повернулися в Севастополь з Бахчисарая - у чоловіка, який прибув з Греції, і у жінки, яка повернулася з Москви.

Всього з початку пандемії на території кримського півострова підтверджено 295 випадків захворювання COVID-19, з них 177 - в Криму та 118 - у Севастополі.

Нагадаємо, з 12 травня в окупованому Криму вводять обов'язковий масковий режим. При цьому "глава Криму", Сергій Аксьонов заявив, що маску необхідно носити тільки в громадських місцях.

Крім того, раніше Аксьонов заявив, що на вулицях кримського півострова будуть патрулювати "козаки", дружинники і депутати, щоб стежити за дотриманням режиму самоізоляції.