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У Криму в серпні порушили п'ять кримінальних справ за відмову служити в армії РФ

Новини » Суспільство    29.09.2019 - 00:51
У Криму в серпні порушили п'ять кримінальних справ за відмову служити в армії РФ
Ілюстративне фото (wikimapia)

Один вирок вже винесли

У серпні цього року в аннексированном Криму порушили п'ять нових кримінальних справ проти кримчан за ухилення від служби в Збройних силах Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Правозахисники зафіксували три кримінальні справи в підконтрольному Росії Нахімовському районному суді Севастополя і два в Радянському районному суді.

При цьому 6 серпня один новий вирок у Радянському райсуді виніс суддя Ігор Бражник.

Раніше в Севастополі місцевого жителя звинуватили в ухиленні від призову в російську армію. Як повідомляє "Комсомольська правда", 20-річний Гліб Щербаков відмовився від проходження військової служби "за політичними мотивами".

РБК-Україна писало, що в аннексированном Росією Криму з квітня 2015 року за відмову від служби в російській армії до кримінальної відповідальності притягнуто 59 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, влада окупованого Криму проводять серед дітей заходи, які спрямовані на пропаганду війни і вступу в армію РФ.

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