У Криму російські військові перекрили річку, качають воду у Сімферополь

Фото: кран (РБК-Україна)

У Криму підрозділ російських трубопровідних військ нижче Білогірського водосховища перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу, у результаті чого утворився ставок. Військовослужбовці РФ почали з нього качати воду у Сімферополь.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляється, на місці робіт військові розбили наметове містечко та залучили техніку, яка оснащена насосами. Качають воду в змонтовані трубопроводи.

Зазначається, що раніше вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання Феодосії та Судака, а також такі великі об'єкти, як арт-форум "Таврида" та Білогірську мегатеплицю. Тепер всі ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя.

Нагадаємо, 7 вересня в окупованому Росією Криму розпочався третій, наджорсткий, етап обмежень подачі води через посуху та обміління водоймищ.

Раніше глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук припустив відновлення водопостачання в Крим.