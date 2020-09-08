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У Криму російські військові перекрили річку, качають воду у Сімферополь

Крим, Вівторок 08 вересня 2020 20:41
У Криму російські військові перекрили річку, качають воду у Сімферополь
Фото: кран (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Криму підрозділ російських трубопровідних військ нижче Білогірського водосховища перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу, у результаті чого утворився ставок. Військовослужбовці РФ почали з нього качати воду у Сімферополь.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляється, на місці робіт військові розбили наметове містечко та залучили техніку, яка оснащена насосами. Качають воду в змонтовані трубопроводи.

Зазначається, що раніше вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання Феодосії та Судака, а також такі великі об'єкти, як арт-форум "Таврида" та Білогірську мегатеплицю. Тепер всі ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя.

Нагадаємо, 7 вересня в окупованому Росією Криму розпочався третій, наджорсткий, етап обмежень подачі води через посуху та обміління водоймищ.

Раніше глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук припустив відновлення водопостачання в Крим.

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