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У Криму ввели жорсткий етап обмежень на подачу води

Крим, Понеділок 07 вересня 2020 19:23
У Криму ввели жорсткий етап обмежень на подачу води
Фото: вода з крана (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 7 вересня, в окупованому Росією Криму розпочався третій, наджорсткий, етап обмежень подачі води через посуху і обміління водоймищ. Відтепер питну воду подаватимуть по годинах.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Жорсткі обмеження почалися в Сімферополі, а також у Бахчисарайському та Сімферопольському районах.

Питну воду можна буде набрати з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00.

Місцеві влади очікують, що зниження споживання води до 100 тисяч кубометрів на добу замість 160 тисяч кубометрів.

Нагадаємо, в ООН назвали поширені порушення прав людини на окупованих територіях Криму і Донбасу; висновки організації ґрунтуються на аналізі понад 3 тисяч судових документів.

Крім того, глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук припустив відновлення водопостачання в Крим.

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