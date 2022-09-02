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ЗСУ знищили штурмовик Су-25 та багато техніки окупантів на півдні України

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Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 16:40
ЗСУ знищили штурмовик Су-25 та багато техніки окупантів на півдні України Фото: ЗСУ знищили на півдні ворожий Су-25 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники на півдні збили російський штурмовик Су-25. Також ЗСУ знищили до 20 одиниць іншої техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Українські бійці вчора в районі Сухого Ставку (Херсонська область) пошкодили російський літак Су-25. Пізніше було підтверджено, що штурмовик вивели зі складу ворожих сил.

Крім того, ЗСУ на півдні знищили три танки, чотири гаубиці "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град" та близько 10 одиниць авто-бронетехніки. Також ліквідовано 37 російських окупантів.

У Бериславському районі Херсонської області ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 350 окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже 48700 своїх військових.

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