У Криму пролунали гучні вибухи

Сьогодні, 28 серпня, на південно-західному узбережжі тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За інформацією так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва в Севастополі спрацювала система ППО, над морем був збитий безпілотник.

Відзначається, що потужні вибухи прогриміли біля мису Фіолент. Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, 26 серпня, увечері в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система ППО.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму був продовжений високий рівень "терористичної небезпеки" на тлі вибухів на півострові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.