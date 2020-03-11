У Криму проводять масові обшуки у кримських татар

У Бахчисараї (анексований Крим) російські силовики проводять обшуки у семи кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на громадську організацію "Кримська солідарність" у Facebook

Обшуки проводять у такий кримських татар:

Сейдамет Мустафаєв - стрімер "Кримської солідарності" (Бахчисарай, 7 мікройрайон, вул. Яшлик, 17);

Амет Сулейманов - активіст "Кримської солідарності" (провулок Історичний, 3. Бахчисарай, старе місто);

Сейтумер Сейтумеров - колишній активіст "Кримської солідарності" Бахчисарай, вул. Річкова, 77).

Шукрі Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);

Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);

Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, вул. Роза Люксембург, 37);

Айдер Сулейманов - Бахчисарайський район, с. Холмовка, вул. Миру 1а);

Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Нагадаємо, раніше російські силовики в окупованому Криму провели обшуки в кримського татарина, делегата Курултаю кримськотатарського народу Ісмета Салієва.

Додамо, у 2019 році російські силовики здійснили в окупованому Криму 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти. Зокрема, 62 обшуки силовики провели в будинках кримських татар. Більша частина обшуків мала політичний або релігійний підтекст.