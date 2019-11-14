У Криму силовики провели обшук в делегата Курултаю

Фото: російські силовики в Криму (facebook.com/crimeansolidarity)

Російські силовики прийшли з обшуками до Ісмета Салієва

Російські силовики в окупованому Криму у четвер, 14 жовтня, провели обшуки в кримського татарина, делегата Курултаю кримськотатарського народу Ісмета Салієва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомив кримськотатарський активіст Заір Смедля, сьогодні російські силовики прийшли з обшуками до Салієва нібито у зв'язку з запобіганням тероризму. Самого делегата Курултаю в момент обшуків вдома не було.

"Прийшли нібито в зв'язку з оперативно-розшуковими заходами: запобігання тероризму, ще чогось. Обшукували, шукали зброю, наркотики, боєприпаси. Самого Салієва вдома не було. Його самого, наскільки мені відомо, не затримали", - розповів активіст.

Смедля зробив припущення, що насправді обшуки були пов'язані не з запобіганням тероризму, а через спортивну діяльність Салієва.

"Підозрюю, що це було пов'язано не з якимись міфічними терористичними загрозами, а з тим, що він тренує борців. А його вихованець виступає за збірну України і займає призові місця на чемпіонаті Європи", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2019 року російські силовики здійснили в окупованому Криму 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти. Зокрема, 62 обшуки силовики провели в будинках кримських татар. Більша частина обшуків мала політичний або релігійний підтекст.