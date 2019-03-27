У Криму проводять масові обшуки у кримських татар

З ранку 27 березня проходять нові обшуки в Криму по справі організації "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook російського журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка.

Повідомляється, що на даний момент відомо про обшуки в будинках не менше 22 кримських татар у Сімферополі (селища Строганівка і Кам'янка) і Білогірському районі. За словами Наумлюка, обшуки проходять в будинках активістів "Кримської Солідарності", а в якості понятих в автотранспортному технікумі набрали 60 студентів.

У ФСБ зазначили, що обшуки в Криму проводяться в рамках відкритих справ щодо нібито прихильників забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". Адвокатів, які приїхали на місце обшуків, не допускають до підзахисних.

Також повідомляється, що під час обшуку в будинку Рустема Шейхалієва у Кам'янці затримали двох активістів Ескендера Мамутова і Еміля Зейятдінова.

Нагадаємо, раніше на адмінкордоні з окупованим Кримом у пункті пропуску "Каланчак" затримали двох активістів "Кримської солідарності" Ремзі Бекірова і Руслана Сулейманова.

Після того, як на затриманих склали протоколи, їх відпустили. Зокрема, їх оштрафували за псування штрихстрічки паспортів.