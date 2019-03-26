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Затриманих на адмінкордоні з Кримом активістів відпустили

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 16:00
Затриманих на адмінкордоні з Кримом активістів відпустили
Фото: затримані активісти (facebook.com/crimeansolidarity)

На них склали протоколи про адміністративне порушення

Затриманих російськими прикордонниками на адмінкордоні з окупованим Кримом Руслана Сулейманова і Ремзі Бекирова відпустили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымскую солидарность" у Facebook

Бекиров розповів, що був затриманий близько дев'ятої години ранку при виїзді з окупованого Криму, після перевірки документів їх з Русланом Сулеймановим по одному проводили в приміщення типу вагона з двоповерховим ліжком.

Після тривалого очікування, Бекиров був допитаний співробітниками ФСБ про релігійні організації, які йому відомі, і про те, хто, на його думку має вплив серед кримських татар.

Пізнішк обох  активістів відпустили, на них були складені протоколи про адміністративне порушення у вигляді псування штрихстрічки паспортів.

 

LIVE. Крым. КПП «Каланчак» Активист Руслан Сулейманов о своём задержании на российской границе. 26.03.2019 #crimean_solidarity

Опубліковано Крымская солидарность Вівторок, 26 березня 2019 р.

Затриманих на адмінкордоні з Кримом активістів відпустили

Раніше повідомлялося, що російські прикордонники затримали на адмінкордоні України з окупованим Кримом у пункті пропуску "Каланчак" двох активістів Кримської солідарності Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова. Дружина Бекирова увесь час чекала на них в машині, яку їй заборонили покидати. 

Нагадамємо, що російські силовики в окупованому Криму на початку березня затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща).

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