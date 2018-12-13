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Заарештованого в Криму активіста відправили до психлікарні

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 15:51
Заарештованого в Криму активіста відправили до психлікарні
Фото: Сервер Мустафаєв (facebook.com/server.mustafayev)

Кримський юрист Ліля Гемеджі вважає, що правоохоронні органи хочуть зламати волю Мустафаєва до опору і принизити його

Координатора руху "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва, заарештованого російською владою за звинуваченням в "участі в терористичній організації", етапують до психіатричної клініки, де він проведе місяць. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свободу".

Адвокат Мустафаєва говорить, що активіст не пішов на контакт із лікарями в амбулаторії і вважає себе здоровою людиною. Він додав, що його підзахисному могли призначити експертизу в стаціонарі. Кримський юрист Ліля Гемеджі вважає, що правоохоронні органи хочуть зламати волю Мустафаєва до опору і принизити його.

Нагадаємо, 23 травня в окупованому Сімферополі підконтрольний Росії Київський районний суд арештував затриманого напередодні в Бахчисараї кримськотатарського активіста Сервера Мустафаєва.

До цього 21 травня в окупованому Бахчисараї  спецслужби Російської Федерації провели обшуки та затримали двох кримськотатарських активістів, у тому числі й представника "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва, за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

У зв’язку з обшуками у Бахчисараї та затриманням двох активістів громадської організації "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова, Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії.

 

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