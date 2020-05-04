У Криму визнали, що на півострові більше випадків COVID-19, ніж виявляється

У понеділок, 4 травня, підконтрольний Росії "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що на півострові більше інфікованих коронавірусом ніж офіційно проявляється при тестуванні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, в анексованому Криму тестують на коронавірус тільки тих, у кого є явні симптоми пневмонії, грипу та ГРВІ.

"До нас в руки потрапляють тільки ті, у кого явні ознаки ГРВІ присутні. Тоді ми вже тестуємо на коронавірус. В інших випадках тестування немає, але ці люди є розповсюджувачами інфекції", - сказав Аксьонов.

Він додав, що на півострові висока ймовірність колапсу системи охорони здоров'я.

"В Криму може бути й негативний сценарій розвитку ситуації по коронавірусу. Якщо зараз процес виявлення піде вгору з явними ознаками, то в теорії, в негативному прогнозі ми можемо забити всі наші обсерватори та лікарні. Ще, не дай бог, підуть зараження медичних працівників, тоді взагалі ми можемо втратити установи охорони здоров'я. Ось негативний прогноз. Його ймовірність досить висока", - поінформував Аксьонов.

Також зазначається, що в анексованому Криму за минулу добу підтвердили 6 випадків COVID-19. На поточний період вже зареєстровано 111 заражених. Найбільше в Севастополі - 89. При цьому двоє хворих померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Криму різко зросла кількість підозр на коронавірус. За минулу добу госпіталізовано 33 особи з ГРВІ та ще 9 - з пневмонією.

Також РБК-Україна писало, що перший летальний випадок коронавірусу в окупованому Севастополі був зафіксований 30 квітня. Першою жертвою коронавірусу став чоловік з супутнім онкологічним захворюванням.