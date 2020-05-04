В Крыму признали, что на полуострове больше случаев COVID-19, чем выявляется

В понедельник, 4 мая, подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, в аннексированном Крыму тестируют на коронавирус только тех, у кого есть явные симптомы пневмонии, гриппа и ОРВИ.

"К нам в руки попадают только те, у кого явные признаки ОРВИ присутствуют. Тогда мы уже тестируем на коронавирус. В других случаях тестирования нет, но эти люди являются распространителями инфекции", - сказал Аксенов.

Он добавил, что на полуострове высока вероятность коллапса системы здравоохранения.

"В Крыму может быть и негативный сценарий развития ситуации по коронавирусу. Если сейчас процесс выявления пойдет вверх с явными признаками, то в теории, в негативном прогнозе мы можем забить все наши обсерваторы и больницы. Еще, не дай бог, пойдут заражения медицинских работников, тогда вообще мы можем потерять учреждения здравоохранения. Вот негативный прогноз. Его вероятность достаточно высока", - проинформировал Аксенов.

Также отмечается, что в аннексированном Крыму за минувшие сутки подтвердили 6 случаев COVID-19. На текущий период уже зарегистрировано 111 зараженных. Больше всего в Севастополе - 89. При этом двое больных умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму резко выросло число подозрений на коронавирус. За минувшие сутки госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 - с пневмонией.

Также РБК-Украина писало, что первый летальный случай коронавирус в оккупированном Севастополе был зафиксирован 30 апреля. Первой жертвой коронавируса стал человек с сопутствующим онкологическим заболеванием.