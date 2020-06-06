У Криму визнали, що Сімферополь відчуває дефіцит води

Голова підконтрольного Росії "уряду" анексованого Криму Юрій Гоцанюк визнав, що Сімферополь відчуває дефіцит води. При цьому не планується вводити графіки відключення водопостачання.

Про це пише "Крим.Реалії".

За словами Гоцанюка, дефіцит води в Сімферополі утворився через нестачу опадів.

"Сьогодні немає ніяких підстав говорити про можливе введення обмежень подачі води в Сімферополі. Дійсно, кримська столиця відчуває певний дефіцит, оскільки вода в столиці надходить з Аянського, Партизанського і Сімферопольського водосховищ, які живляться на сьогоднішній день в основному за рахунок опадів. Їх кількість останнім часом невелика, але зазначені роботи дозволять цілодобово і безперебійно подавати воду жителям Сімферополя", - заявив Гоцанюк.

Він сказав, що цю проблему спробують вирішити будівництвом нових водоводів.

"Будівництво Іванівського водозабору дасть приблизно 20 тисяч куб. метрів на добу, а подача води з Вілінського водозабору Міжгірський гідровузол Севастопольським водоводом забезпечить ще приблизно 25 тисяч куб. метрів води на добу. Тим самим ми додатково забезпечимо Сімферополь якісною питною водою в якнайближчий час", - сказав він.

Нагадаємо, раніше дефіцит води в анексованому Криму пояснили "найбільшою посухою за 150 років" при тому, що в травні на півострові були дощовими 7 днів з 31.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров раніше заявив, що окупантам не вистачає води для будівництва житла для військовослужбовців та для переселених із Росії жителів. Розв'язання цієї проблеми, за його словами, можливе лише шляхом поставки дніпровської води з материкової частини України.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна не буде поставляти в Крим воду для промислових і військових потреб.

Також РБК-Україна писало, що віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв, що відновлення постачань води в окупований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій.