Дефіцит води в Криму пояснили "найбільшою посухою за 150 років"

Фото: так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов

Через це страждає сільськогосподарська сфера на анексованому півострові

Дефіцит води в анексованому Криму підконтрольна Кремлю "влада" пояснила "найбільшою посухою за 150 років". За словами так званого "глави Криму", посуха стала у цьому році основною проблемою півострова.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Через це страждає сільськогосподарська сфера на анексованому півострові.

"На сьогоднішній день основна проблема - це посуха. На жаль, рік - один із самих сухих. За підсумками 150 років спостережень найменша кількість опадів випало в цьому році, такого практично ніколи не було", - сказав Аксьонов.

За його словами, в останні дні погода змінилася "в кращу сторону" - на півострові місцями ідуть дощі.

Відзначимо, до 1 червня рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму опинився у 2,3 раза нижче, ніж було до літа минулого року. До російського вторгнення в Крим 85% потреб місцевих жителів у прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде з материкової України. Після анексії Україна перестала постачати туди воду.

Крім того, у травні на півострові були дощовими 7 днів з 31.

Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що окупантам не вистачає води для будівництва житла для військовослужбовців та для переселених з території РФ жителів. За його словами, вирішення цієї проблеми можливе лише шляхом поставки дніпровської води з материкової частини України.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати Росії з водопостачанням на території окупованого Криму.

Глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна не буде поставляти в Крим воду для промислових і військових потреб.

Крім цього, віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв, що відновлення постачань води в окупований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій.

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Автор: Максим Зайченко