У Криму прикордонники РФ закрили пункт пропуску "Армянськ"

Російські прикордонники в анексованому Криму закрили свій пункт порпуску "Армянськ" на адміністративному кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, закриття пункту пропуску нібито пов'язано з "обмеженнями" українських прикордонників на адмінкордоні. Повідомляється, що інші автомобільні пункти пропуску працюють у штатному режимі.

За даними російських прикордонників, за попередню добу адмінкордон у пункті пропуску "Армянськ" перетнули близько 2400 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на адмінкордоні з Кримом сьогодні закриють КПВВ "Каланчак" у зв'язку з проведенням робіт з реконструкції. Пропуск людей призупинять з 08:00 ранку 7 листопада по 15 листопада.

Зазначимо, адмінкордон з анексованим півостровом у жовтні перетнули на 40% менше людей, ніж у вересні.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в 2020 році в Україні побудують і реконструюють 16 прикордонних пунктів пропуску. Зокрема, частина пунктів пропуску буде відремонтована за рахунок кредитних коштів, отриманих від Польщі.

Раніше голова уряду Олексій Гончарук спростував інформацію про те, що облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом свідчить, що Кабмін планує відновити транспортне сполучення з півостровом. Гончарук зазначив, що уряд хоче покращити умови для пасажирів.