На адмінкордоні з Кримом завтра закриють КПВВ "Каланчак"

Фото: пункт пропуску "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

КПВВ "Каланчак" буде закритий до 15 листопада

Завтра, 7 листопада, у Херсонській області тимчасово закриють контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Каланчак". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Так, у зв'язку з проведенням реконструкційних робіт на контрольному пункті "Каланчак" пропуск громадян буди призупинений з 08:00 ранку 7 листопада по 15 листопада.

При цьому пропускні пункти "Чаплинка" та "Чонгар" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом будуть працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук спростував, що облаштування пунктів пропуску на адміністративному кордоні з окупованим Кримом свідчить про те, що уряд планує відновити транспортне сполучення з півостровом. Гончарук зазначив, що уряд хоче покращити умови для пасажирів.

Також РБК-Україна писало, що наступного року в Україні побудують та реконструюють 16 прикордонних пунктів пропуску. Зокрема, частина пунктів пропуску буде відремонтована за рахунок кредиту Польщі.