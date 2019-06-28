У Криму відібрали головний храм ПЦУ

В окупованому Криму відібрали кафедральний собор Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги Кримської єпархії канонічної Православної церкви України. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як зазначається, в будівлі собору в Сімферополі також працює єпархіальне управління ПЦУ.

Згідно з рішенням окупаційної адміністрації, будівля має бути передана в користування так званого "міністерства майна" Криму.

Кримська єпархія ПЦУ також має сплатити "судові збори" на суму в 12 тисяч рублів (близько 5 тисяч гривень),.

Раніше архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент заявляв, що від нього вимагають "звільнити приміщення" Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі в Сімферополі. Вимогу пояснюють закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ (КП), яка перейшла в створену Православну церкву України.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 березня в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента на автовокзалі Сімферополя, коли архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону (Російська Федерація). Пізніше Климента відпустили.