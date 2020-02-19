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Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаевых етапували в Башкирію

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 12:42
Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаевых етапували в Башкирію
Фото: брати Абдулаєви (facebook.com/crimeansolidarity)

Узеіра і Теймура Абдуллаєвих повинні доставити в колонію Башкортостану

Фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" братів Узеіра і Теймура Абдуллаєвих етапували в російську Башкирію. Про це повідомляє "Кримська солідарність" в Facebook.

За словами матері політв'язнів Діляри Абдуллаєвої, вони 18 лютого прибули в Уфу, після чого відправляться в колонію Башкортостану.

"Мені стало відомо, що моїх синів етапували в Башкирію. Сьогодні вони в Уфі, в СІЗО. Невідомо, скільки днів там пробудуть до колонії, але достовірно відомо, що вчора, 18 лютого, прибули в місто Уфа і знаходяться в СІЗО. Скільки днів вони там пробудуть до відправлення в колонії Башкортостану, не можу знати", - повідомила Абдуллаєва.

Раніше адвокат Едем Семедляєв повідомив, що фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Узеіра і Теймура Абдуллаєвих, які перебували в російському СІЗО, етапували в невідомому напрямку.

Пізніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини Російської Федерації Тетяні Москальковой щодо місця, куди планують етапувати політв'язнів. При цьому Москалькова відмовилася називати місце.

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