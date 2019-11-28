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У Криму залишили під вартою 4 фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 20:52
У Криму залишили під вартою 4 фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: Ремзі Бекіров (atr.ua)

Кримськотатарські активісти залишаться під вартою до 15 лютого

Окупаційний "суд" в Криму ухвалив незаконне рішення про продовження терміну арешту чотирьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами адвоката Рустема Кямілева, засідання так званого "Верховного суду" проходило в закритому режимі, а на виголошенні рішення дозволили бути присутніми близьким родичам активістів.

Так, кримськотатарських активістів Владлена Абдулкадирова, Меджита Абдурахманова, Енвера Аметова та Ремзі Бекірова залишили під вартою до 15 лютого 2020 року.

Адвокат додав, що апеляційну скаргу на подовження запобіжного заходу Бекірову розглядали без участі його підзахисного.

"Суддя розглянув апеляційну скаргу без Ремзі. До початку суду я заявив клопотання, щоб засідання перенесли. В обґрунтуванні я також заявив, що в тому числі не зможу конфіденційно поспілкуватися зі своїм підзахисним, але суддя залишив клопотання без задоволення і вирішив розглядати нашу апеляційну скаргу без Ремзі", - розповів Кямілев.

Нагадаємо, раніше так званий "суд" у Криму продовжив арешт 7 фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яник, Сервет Газієв, Меджі Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров будуть перебувати під арештом до 15 лютого 2020 року.

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