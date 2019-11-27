З Криму етапували ще п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Вони зараз знаходяться на пересилці у СІЗО Краснодара

П'ятьох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Сімферопольського СІЗО №1 в окупованому Криму в Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Наголошується, що етапування порушує міжнародне гуманітарне право. У Росію були переміщені Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Карімов, Акім Бекіров, Іззет Абдуллаєв, Асан Янников. Вони зараз знаходяться на пересиланні в СІЗО №1 Краснодара, звідки вони будуть доставлені в Ростов-на-Дону.

"Етапування фігурантів "справи кримських мусульман" в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта", - зазначають правозахисники.

Раніше так званий "суд Сімферополя" продовжив арешт сімом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Отже, Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яник, Сервет Газієв, Меджі Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров будуть перебувати під вартою до 15 лютого 2020 року.

РБК-Україна писало, що Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова закликала дипломатів Білорусі, Румунії та Вірменії сприяти захисту прав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір".