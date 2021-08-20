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У Криму окупанти застерігають від святкування Дня Незалежності України

Автор: РБК-Україна

Напередодні Дня Незалежності України, окупаційна влада в анексованому Криму вручила "застереження" кримськотатарському активісту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Заїра Смедля в Facebook.

Активіст опублікував документ, в якому зазначено, що в прокуратуру "надійшла інформація про плановані 24 серпня незаконні акції екстремістського характеру, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Криму", а Заїр Смедля нібито є учасником даних заходів.

Також в документі зазначено про неприпустимість порушення російського закону "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування".

У разі порушення даних вимог, активіста можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія свідомо перетворила Крим на військову базу.

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