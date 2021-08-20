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В Крыму оккупанты предостерегают от празднования Дня Независимости Украины

Автор: РБК-Украина

Накануне Дня Независимости Украины, оккупационная власть в аннексированном Крыму вручила "предостережение" крымскотатарскому активисту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Заира Смедля в Facebook.

Активист опубликовал документ, в котором указано, что в прокуратуру "поступила информация о планируемых 24 августа незаконные акции экстремистского характера, направленные на дестабилизацию ситуации в Крыму", а Заир Смедля якобы является участником данных мероприятий.

Также в документе указано о недопустимости нарушения российского закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании".

В случае нарушения данных требований, активиста могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сознательно превратила Крым в военную базу.

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