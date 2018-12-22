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Італійська компанія поставила обладнання в Крим в обхід санкцій

Новини » Політика    22.12.2018 - 01:37
Італійська компанія поставила обладнання в Крим в обхід санкцій
Фото: окупований Крим (wikimapia)

У Bertolaso підтвердили факт поставки та вважають, що нічого не порушили

Італійська компанія Bertolaso поставила обладнання для нового заводу агрофірми "Золота Балка" в окупованому Росією Криму, незважаючи на санкції. Це підтвердив представник комерційного відділу Bertolaso Лука Карассі, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Собода".

Він розповів, що два місяці тому компанія поставила "Золотій Балці" для заводу в Сімферополі машину для миття, наповнення та закупорювання пляшок.

"Контракт підписаний з Росією, агрофірма "Золота Балка" - Росія, але ми знали, що наш товар призначений для встановлення на кримському підприємстві. Спочатку замовлення було оформлене із "Золотою Балкою" з офісом у Криму, потім адреса фірми змінилася, і на прохання клієнта остаточний контракт із продажу підписали з Росією", - розповів Карассі.

Він вважає, що компанія "мала справу напряму з росіянами" і нічого не порушила.

"Усе законно, нічого підозрілого ми не бачимо. Ми продаємо машинне обладнання різним клієнтам, а де вони його встановлюють - нас не цікавить. Ми розглядаємо Крим як сприятливий регіон для ведення бізнесу з великим потенціалом для розвитку. Якщо ви питаєте про санкції та моральну сторону питання, я закінчую розмову", - заявив Карассі кореспондентові.

Видання зазначає, що решта італійських компаній, які, як стверджують представники заводу агрофірми "Золота Балка", також постачали кримському підприємству обладнання, детально не коментували ситуацію.

Так, представник компанії Gortani у телефонній розмові спростував факт співпраці з кримським заводом, а компанії Innotec та Robino&Galandrino не підтвердили і не спростували інформацію про співрацю з кримським підприємством.

Наагадаємо, 21 грудня Євросоюз продовжив економічні санкції проти Російської Федерації ще на шість місяців.

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