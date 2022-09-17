У Криму чоловікам заборонили залишати півострів без дозволу "військкоматів"

Варто зауважити, що публікацію про заборону виїзду чоловіків з Криму було оприлюднено 14 вересня, але станом на 17 вересня її видалили. При цьому скріншот із записом було збережено.

Скріншот публікації окупантів

"Починаючи з 19 вересня проїзд чоловіків Кримським мостом у бік материкової частини Росії здійснюватиметься виключно після отримання відповідного дозволу від "військового комісаріату". Ті, хто не встигне покинути територію Криму до 19.09.2022 року, мають звертатися за отриманням дозволу на виїзд до військкомату за місцем прописки. Чи дадуть вам дозволи чи відправлять у зону проведення "спеціальної військової операції", не знає ніхто", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти вже почали зводити блокпости на в'їзді на Керченський міст із боку півострова для виявлення "порушників". Тих, хто спробує залишити півострів без дозволу від військкомату, затримуватимуть та направлятимуть до "поліції" для проведення перевірки.

"Постійне представництво Республіки Крим за президента РФ звертається до всіх кримчан із закликом спланувати ваші поїздки, враховуючи вищезазначені факти", - йдеться у повідомленні.