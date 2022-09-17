В Крыму мужчинам запретили покидать полуостров без разрешения "военкоматов"

Стоит заметить, что публикация о запрете выезда мужчин из Крыма была обнародована 14 сентября, но по состоянию на 17 сентября она была удалена. При этом скриншот с записью был сохранен.

Скриншот публикации оккупантов

"Начиная с 19 сентября проезд мужчин по Крымскому мосту в сторону материковой части России будет осуществляться исключительно после получения соответствующего разрешения от "военного комиссариата". Те, кто не успеет покинуть территорию Крыма до 19.09.2022 года, должны обращаться за получением разрешения на выезд в военкомат по месту прописки. Дадут ли вам разрешения или отправят в зону проведения "специальной военной операции", не знает никто", - сказано в сообщении.

Российские оккупанты уже начали возводить блокпосты на въезде на Керченский мост со стороны полуострова для обнаружения "нарушителей". Тех, кто попытается покинуть полуостров без разрешения от военкомата, будут задерживать и направлять в "полицию" для проведения проверки.

"Постоянное представительство Республики Крым при президенте РФ обращается ко всем крымчанам с призывом спланировать ваши поездки, учитывая вышеупомянутые факты", - говорится в сообщении.