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У Криму до активіста тричі за день приходили силовики. Склали протокол

Автор: Дмитрий Кузнецов

Силовики в окупованому Криму три рази за день приходили до активіста "Кримської солідарності" Айдера Кадирова. У підсумку йому виписали адміністративний протокол за участь у мітингу біля будівлі ФСБ в Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність".

Кадиров розповів, що до нього тричі за день приходили представники російських силових структур. "Близько 10:00 і 15: 00 прийшли співробітники карного розшуку", - уточнив він.

Активіст додав, що згодом до нього прийшов співробітник відділу по боротьбі з економічними злочинами і заявив, що приватне підприємство, на якому він працює, здійснює діяльність нелегально.

Кадиров розцінив дії силовиків як тиск на нього за ознакою національності та професійної діяльності. "Це залякування, щоб я кинув своє заняття. Не знаю, як в якості працівника СТО, але як журналіст - я їх точно не влаштовую", - підкреслив він.

За його словами, йому виписали адміністративний протокол за участь у мітингу біля будівлі ФСБ в Сімферополі. Хоча, зазначив Кадиров, він перебував там як журналіст і його не мали права затримувати.

"Вони вирішили натиснути на моє місце роботи і, приїхавши сюди, влаштували тут "цирк" з перевіркою документів", - резюмував активіст.

Фото: силовики в Криму три рази за день приходили до активіста (facebook.com/crimeansolidarity)

Нагадаємо, 5 вересня російські силовики затримали родичів заарештованих напередодні кримських татар, які протестували біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі. Всього було затримано 40 осіб, серед яких жінки та журналісти. Згодом їх усіх відпустили.

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