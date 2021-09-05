ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Криму відпустили затриманих кримських татар, які протестували біля будівлі ФСБ

Новость на русском →
Симферополь, Неділя 05 вересня 2021 16:11
У Криму відпустили затриманих кримських татар, які протестували біля будівлі ФСБ Фото: протестували біля будівлі ФСБ в Криму кримських татар відпустили (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Затримані біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі 40 осіб, серед яких жінки і журналісти, відпущені. Вони прийшли до управління російської спецслужби, щоб дізнатися долю раніше заарештованих співвітчизників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність".

Правозахисники з інтервалом близько трьох годин опублікували на своїй сторінці в Facebook повідомлення про звільнення всіх затриманих з відділів поліції №1 "Залізничного" і №3 "Центрального" управлінь МВС РФ в Сімферополі.

Нагадаємо, масові затримання біля будівлі ФСБ в Сімферополі відбулися ввечері 4 вересня. Російські силовики затримали близько 40 осіб, включаючи 38 кримських татар. Серед них були як чоловіки, так і жінки, а також журналісти.

Зокрема, були затримані два цивільних журналісти "Кримської солідарності", і вони ж кореспонденти Інтернет-видання "Грані.ру", Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов. Згодом їх відвезли в різні відділи поліції.

Зазначимо, 3 і 4 вересня в ході масових обшуків в окупованому Криму, що пройшли в будинках кримських татар були затримані і відвезені в невідомому напрямку 5 кримських татар. Серед них Ельдар Одаманов, Наріман Джелялов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов і Шевкет Усеїнов.

Як повідомляло РБК-Україна, МЗС України висловило протест проти затримань у Криму. Дії окупаційної влади також засудив президент Володимир Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ Сімферополь Крим
NEWS
У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО
У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО
DAILY
Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли