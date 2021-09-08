В Крыму к активисту трижды за день приходили силовики. Составили протокол

Кадыров рассказал, что к нему трижды за день приходили представители российских силовых структур. "Около 10:00 и 15:00 пришли сотрудники уголовного розыска", - уточнил он.

Активист добавил, что впоследствии к нему пришел сотрудник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и заявил, что частное предприятие, на котором он работает, осуществляет деятельность нелегально.

Кадыров расценил действия силовиков как давление на него по признаку национальности и профессиональной деятельности. "Это запугивание, чтобы я бросил свое занятие. Не знаю, как в качестве работника СТО, но как журналист - я их точно не устраиваю", - подчеркнул он.

По его словам, ему выписали административный протокол за участие в митинге возле здания ФСБ в Симферополе. Хотя, отметил Кадыров, он находился там как журналист и его не имели права задерживать.

"Они решили нажать на мое место работы и, приехав сюда, устроили здесь "цирк" с проверкой документов", - резюмировал активист.

Фото: силовики в Крыму три раза за день приходили к активисту (facebook.com/crimeansolidarity)