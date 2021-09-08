У Криму до активіста тричі за день приходили силовики. Склали протокол

Силовики в окупованому Криму три рази за день приходили до активіста "Кримської солідарності" Айдера Кадирова. У підсумку йому виписали адміністративний протокол за участь у мітингу біля будівлі ФСБ в Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність" .

Кадиров розповів, що до нього тричі за день приходили представники російських силових структур. "Близько 10:00 і 15: 00 прийшли співробітники карного розшуку", - уточнив він.

Активіст додав, що згодом до нього прийшов співробітник відділу по боротьбі з економічними злочинами і заявив, що приватне підприємство, на якому він працює, здійснює діяльність нелегально.

Кадиров розцінив дії силовиків як тиск на нього за ознакою національності та професійної діяльності. "Це залякування, щоб я кинув своє заняття. Не знаю, як в якості працівника СТО, але як журналіст - я їх точно не влаштовую", - підкреслив він.

За його словами, йому виписали адміністративний протокол за участь у мітингу біля будівлі ФСБ в Сімферополі. Хоча, зазначив Кадиров, він перебував там як журналіст і його не мали права затримувати.

"Вони вирішили натиснути на моє місце роботи і, приїхавши сюди, влаштували тут "цирк" з перевіркою документів", - резюмував активіст.

Фото: силовики в Криму три рази за день приходили до активіста (facebook.com/crimeansolidarity)