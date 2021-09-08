У Криму до активіста тричі за день приходили силовики. Склали протокол
Силовики в окупованому Криму три рази за день приходили до активіста "Кримської солідарності" Айдера Кадирова. У підсумку йому виписали адміністративний протокол за участь у мітингу біля будівлі ФСБ в Сімферополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність".
Кадиров розповів, що до нього тричі за день приходили представники російських силових структур. "Близько 10:00 і 15: 00 прийшли співробітники карного розшуку", - уточнив він.
Активіст додав, що згодом до нього прийшов співробітник відділу по боротьбі з економічними злочинами і заявив, що приватне підприємство, на якому він працює, здійснює діяльність нелегально.
Кадиров розцінив дії силовиків як тиск на нього за ознакою національності та професійної діяльності. "Це залякування, щоб я кинув своє заняття. Не знаю, як в якості працівника СТО, але як журналіст - я їх точно не влаштовую", - підкреслив він.
За його словами, йому виписали адміністративний протокол за участь у мітингу біля будівлі ФСБ в Сімферополі. Хоча, зазначив Кадиров, він перебував там як журналіст і його не мали права затримувати.
"Вони вирішили натиснути на моє місце роботи і, приїхавши сюди, влаштували тут "цирк" з перевіркою документів", - резюмував активіст.
Фото: силовики в Криму три рази за день приходили до активіста (facebook.com/crimeansolidarity)
Співробітники правоохоронних органів прийшли з антитерористичною перевіркою на роботу до журналіста "Кримської солідарності" Айдера КадироваPosted by Кримська солідарність on Wednesday, September 8, 2021
Нагадаємо, 5 вересня російські силовики затримали родичів заарештованих напередодні кримських татар, які протестували біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі. Всього було затримано 40 осіб, серед яких жінки та журналісти. Згодом їх усіх відпустили.