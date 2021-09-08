ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Крыму к активисту трижды за день приходили силовики. Составили протокол

Новина українською →
Симферополь, Среда 08 сентября 2021 23:23
В Крыму к активисту трижды за день приходили силовики. Составили протокол Фото: силовики в Крыму три раза за день приходили к активисту (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Силовики в оккупированном Крыму три раза за день приходили к активисту "Крымской солидарности" Айдеру Кадырову. В итоге ему выписали административный протокол за участие в митинге возле здания ФСБ в Симферополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественную организацию "Крымская солидарность".

Кадыров рассказал, что к нему трижды за день приходили представители российских силовых структур. "Около 10:00 и 15:00 пришли сотрудники уголовного розыска", - уточнил он.

Активист добавил, что впоследствии к нему пришел сотрудник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и заявил, что частное предприятие, на котором он работает, осуществляет деятельность нелегально.

Кадыров расценил действия силовиков как давление на него по признаку национальности и профессиональной деятельности. "Это запугивание, чтобы я бросил свое занятие. Не знаю, как в качестве работника СТО, но как журналист - я их точно не устраиваю", - подчеркнул он.

По его словам, ему выписали административный протокол за участие в митинге возле здания ФСБ в Симферополе. Хотя, отметил Кадыров, он находился там как журналист и его не имели права задерживать.

"Они решили нажать на мое место работы и, приехав сюда, устроили здесь "цирк" с проверкой документов", - резюмировал активист.

Фото: силовики в Крыму три раза за день приходили к активисту (facebook.com/crimeansolidarity)

Сотрудники правоохранительных органов пришли с антитеррористической проверкой на работу к журналисту «Крымской солидарности» Айдеру Кадырову

Posted by Крымская солидарность on Wednesday, September 8, 2021

Напомним, 5 сентября российские силовики задержали протестовавших возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе родственников арестованных накануне крымских татар. Всего было задержано 40 человек, среди которых женщины и журналисты. Впоследствии их всех отпустили.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Российская Федерация Крым
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости