В Крыму к активисту трижды за день приходили силовики. Составили протокол
Силовики в оккупированном Крыму три раза за день приходили к активисту "Крымской солидарности" Айдеру Кадырову. В итоге ему выписали административный протокол за участие в митинге возле здания ФСБ в Симферополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественную организацию "Крымская солидарность".
Кадыров рассказал, что к нему трижды за день приходили представители российских силовых структур. "Около 10:00 и 15:00 пришли сотрудники уголовного розыска", - уточнил он.
Активист добавил, что впоследствии к нему пришел сотрудник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и заявил, что частное предприятие, на котором он работает, осуществляет деятельность нелегально.
Кадыров расценил действия силовиков как давление на него по признаку национальности и профессиональной деятельности. "Это запугивание, чтобы я бросил свое занятие. Не знаю, как в качестве работника СТО, но как журналист - я их точно не устраиваю", - подчеркнул он.
По его словам, ему выписали административный протокол за участие в митинге возле здания ФСБ в Симферополе. Хотя, отметил Кадыров, он находился там как журналист и его не имели права задерживать.
"Они решили нажать на мое место работы и, приехав сюда, устроили здесь "цирк" с проверкой документов", - резюмировал активист.
Фото: силовики в Крыму три раза за день приходили к активисту (facebook.com/crimeansolidarity)
Сотрудники правоохранительных органов пришли с антитеррористической проверкой на работу к журналисту «Крымской солидарности» Айдеру КадыровуPosted by Крымская солидарность on Wednesday, September 8, 2021
Напомним, 5 сентября российские силовики задержали протестовавших возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе родственников арестованных накануне крымских татар. Всего было задержано 40 человек, среди которых женщины и журналисты. Впоследствии их всех отпустили.