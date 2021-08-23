Кримська платформа: що відомо про сьогоднішній саміт

Сьогодні в Києві відбудеться саміт Кримської платформи. Це буде саміт глав держав, урядів, парламентів і керівництва міжнародних організацій.

Що відомо про цей захід, в матеріалі РБК-Україна .

Місце: конференц-центр "Парковий".

Мета: актуалізація теми повернення Криму до складу України - деокупація.

Очікування: ухвалення підсумкового документа - хартії чи декларації. За задумом Києва, Кримська платформа діятиме постійно, аж до повернення Криму до складу України.

Теми:

консолідація міжнародної політики невизнання будь-якої зміни статусу Криму;

посилення санкцій проти Росії;

захист прав людини і міжнародного гуманітарного права, відновлення прав корінного кримськотатарського народу;

безпека в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами;

подолання екологічних та економічних наслідків окупації.

План заходу

Буде офіційна частина, де виступить президент України, голова Верховної ради, прем'єр-міністр, глави іноземних делегацій, лідер кримськотатарського народу, представник експертної мережі Кримської платформи.

Володимир Зеленський разом з главами іноземних делегацій відвідає офіс Кримської платформи.

Які країни долучились

На заході будуть президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президентка Словаччини Зузана Чапутова, президент Європейської ради Шарль Мішель, генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Участь підтвердили Британія, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Туреччина, Франція, Нідерланди.

Реакція Росії

У МЗС Росії виступили проти Кримського платформи і назвали її "шабашем".

"Через тиждень відбудеться черговий шабаш - Кримська платформа, на якій Захід буде продовжувати пестувати неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - сказав голова МЗС РФ Сергій Лавров.

На що йому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів цитатою Магатма Ґанді.

"Там він зробив низку заяв про Кримську платформу, назвав її "шабашем". Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як казав Магатма Ґанді: спочатку вони вас ігнорують, потім з вас сміються, потім з вами боряться і потім ви перемагаєте", - сказав він.